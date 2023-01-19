На ряде улиц столицы появятся полосы для общественного транспорта

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В текущем году полосы для общественного транспорта будут выделены ещё на 11 улицах столицы.

По данным Главного управления транспорта, они появятся на улицах Георге Асаки, Алба-Юлия, Юрия Гагарина, Константина Негруцци, Чуфля, Дачия, Константина Тэнасе, Алексея Матеевича, Василе Александри, Алеку Руссо и Мирча чел Бэтрын. Общая их протяжённость составит более 23 км.

Полосы для общественного транспорта предназначены для рационализации общественного транспорта и соблюдения графика движения автобусов и троллейбусов в столице, передаёт moldpres.md.

До сих пор в столице были нанесены полосы движения на участках дорог протяжённостью около 11 км на бульваре Штефана чел Маре и на улицах А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони.

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