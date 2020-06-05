На Радоницу за общественным порядком будут следить 3 000 полицейских

0

Более 3 000 карабинеров, полицейских и спасателей будут задействованы в обеспечении общественного порядка 7 и 8 июня. Об этом сообщил глава НИОБ Сергей Паю.

Сотрудники МВД будут контролировать соблюдение правил борьбы с коронавирусной инфекцией на 1 500 кладбищах, а также во время проведения религиозных служб в церквях. В частности, передаёт publika.md, будут проверять, как граждане соблюдают социальную дистанцию, носят ли маски и перчатки, а также не употребляют ли они продукты питания и алкоголь на кладбищах.

Патрульные будут находиться на улицах и в местах большого скопления людей, а также следить за ситуацией на дорогах: выявлять нарушителей ПДД.

– Избегайте общественных мест, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Пребывание там разрешено лишь на короткий период времени, при условии соблюдения социальной дистанции. Проводить время на природе с шашлыками запрещено, – напомнил глава ведомства.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.