На Радоницу граждан просят не сжигать мусор и сухую траву

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На Радоницу спасатели напоминают гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Жителям следует соблюдать социальную дистанцию минимум в 1 метр, правила гигиены рук, в транспорте и других закрытых помещениях обязательно носить защитные маски. Важно постоянно следить за состоянием здоровья и при повышении температуры тела звонить по телефону 112, пишет gagauzinfo.md.

Кроме того, в соответствии с правилами противопожарного режима, категорически запрещено разводить костры вблизи жилых и других строений, сжигать сухую траву, мусор и мусорные отходы.

Не стоит проводить пожароопасные работы и устраивать свалки горючих и древесных отходов на территории земельных участков.

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