На радиоволнах хитрых лис

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Людмила Худяева – о маленьких хитростях, особом снаряжении и новых победах

Наталья Устюгова, info@aif.md

Есть немало интересных видов спорта, которые в Молдове незаслуженно обходят вниманием, но это вовсе не означает, что они опять не будут востребованы. К азартному и удивительному виду относится и «охота на лис».

О том, что это такое, рассказывает президент Национальной федерации радиоспорта РМ Людмила Худяева.

ДОСЬЕ

Людмила Худяева родилась в Кишинёве, окончила школу №13, затем исторический факультет Кишинёвского госуниверситета. Дважды чемпионка СССР по спортивной радиопеленгации, мастер спорта, заслуженный тренер РМ. С 1993 года и по сей день возглавляет Национальную федерацию радиоспорта РМ.

Запеленговать по коду Морзе

– Если коротко, в чём суть спортивной радиопеленгации?

– Здесь вроде всё просто … и в то же время не очень. В лесу прячут радиопередатчики, которые при помощи кода Морзе передают свои позывные. Спортсмен их должен запеленговать и как можно быстрее обнаружить. По этому принципу во время войны пеленговали радистов-диверсантов.

– Почему радиопеленгацию называют «охотой на лис»?

– Потому что передатчики умело замаскированы, и если не обладать навыками и отточенным мастерством, то их так же трудно выследить по следу радиоволн, как и настоящую хитрую лисицу. Кроме того, при неподходящей погоде, когда после дождя появляется солнце, может произойти искажение радиосигнала, – это усложняет задачу. Сигналы отражаются от деревьев, железобетонных строений, других объектов. В таких ситуациях спортсмены говорят, что «лиса» их водит, отвлекает от основного источника.

– Чем-то этот вид спорта похож на более знакомое спортивное ориентирование…

– В спортивном ориентировании на карте указаны точки, которые необходимо обнаружить. У нас есть только карты, а точки мы должны услышать и найти сами.

– Можно сказать, что радиопеленгация конкурирует с ориентированием?

– В первую очередь, здесь разные ценовые категории. Для ориентирования нужны карта и компас. Радиопеленгация – это технически дорогой вид спорта, потому что в арсенале должна присутствовать передающая и принимающая радиоаппаратура, которая с каждым годом совершенствуется и становится дороже. Мы не можем угнаться за всеми новинками. Один приёмник стоит около $200, а каждому спортсмену необходимо два индивидуальных приёмника, работающих на разных диапазонах. И на этом расходы не заканчиваются. Скажем так, спортсмен из радиоспорта спокойно может перейти в спортивное ориентирование, а вот наоборот получается крайне редко.

– Логично, ведь «охотникам на лис», кроме физической подготовки, нужны и знания…

– Это интеллектуальный вид спорта, развивающий логическое мышление, которое, безусловно, должно присутствовать так же, как и способность к концентрации и распределению внимания. Спортсмен должен выбирать оптимальную последовательность прохождения маршрута и т.д. Результат в равной степени зависит как от физических возможностей, так и от уровня владения техникой.

– Что будет, если во время соревнований приёмник выйдет из строя?

– Спортсмены тоже могут быть хитрыми как лисы. В начале соревнований опытные спортсмены прислушиваются к пеленгу, прикидывают, где находятся передатчики. Ну а если приёмник вдруг выйдет из строя, приходится садиться кому-нибудь «на хвост». То есть тайно наблюдать за действиями других спортсменов, ориентироваться по ситуации. В лесу это не сложно, хотя такое поведение не приветствуется.

Это спорт не для девочек и мальчиков, пугающихся пауков и разных насекомых, не для неженок, которые боятся промокнуть или испачкаться. Ребята учатся различать звуки и запахи леса, они сливаются с ним.

Спорт не для неженок

– С какого возраста рекомендуется заниматься радиоспортом?

– Думаю, лет с девяти, потому что примерно до 12-ти всё это воспринимается в виде игры, и это нормально. Дети занимаются поиском сокровищ, шпионов, кладов и т.д. и при этом овладевают техническими навыками, которые в будущем могут пригодиться. Потом начинается серьёзная спортивная подготовка. Если у спортсмена есть знания, опыт, ясный ум и физическая активность, он может принимать участие в соревнованиях и в 90 лет. Государственные структуры, курирующие спортивные организации, не до конца понимают технические виды спорта. Им кажется, что спортом можно активно заниматься примерно до 30 лет. Если брать олимпийские виды, то, наверное, так и есть. Технические же виды основаны на опыте.

– Спортсмены бегают в любую погоду?

– И в жару, и в холод – мы ко всему готовы. Это спорт не для девочек и мальчиков, пугающихся пауков и разных насекомых, не для неженок, которые боятся промокнуть или испачкаться. Ребята учатся различать звуки и запахи леса, они сливаются с ним.

– Где этому можно научиться?

– В Молдове сохранились детские технические центры, где учат основам радиопеленгации. Качественную подготовку дают в столичном секторе Рышкановка, в Оргееве и Резине, в некоторых сёлах, где есть знающий тренер и тренировочные базы – хорошие леса. Но всё упирается в технику. У нас есть бесплатные кружки, поэтому к нам приходят дети, чьи родители не могут оплачивать различные спортивные увлечения. Примерно 90% ребят – из числа социально уязвимых категорий, у которых просто нет денег. Когда у нас был свой офис, мы поили их чаем с печеньем. Но нам пришлось отказаться от офиса, потому что у федерации, являющейся общественной организацией, нет денег на аренду помещений.

Невидимая зрелищность

– В Молдове проходили международные соревнования по радиоспорту?

– Три раза наша страна была площадкой чемпионата Балканских стран, два раза –детских и шесть раз взрослых чемпионатов Европы. Мы тогда умудрялись находить спонсоров. Последний чемпионат у нас прошёл в 2019 году.

– Наши леса соответствуют соревнованиям такого уровня?

– У нас и леса хорошие, и люди гостеприимные. Но в будущем мы не видим возможности проводить соревнования такого уровня. Экономика страны не в лучшем состоянии, и спонсоров найти сложно.

– Государство помогает?

– Мы сотрудничаем с Министерством образования и исследований, которое курирует спорт. Как раз в последнем чемпионате нас немного поддержали. По мере возможностей нам помогают выезжать на соревнования, но возможности крайне ограничены – где-то 20-25% от необходимой суммы. Но поскольку радиоспорт не является олимпийским видом, мы благодарны за любую поддержку.

– Почему спортивная радиопеленгация не включена в олимпийские виды спорта?

– Наверное потому, что нет зрелищности как в футболе. Специфика спортивной радиопеленгации состоит в том, что у зрителя нет возможности следить за всеми перипетиями состязания, ведь все действия происходят в глубине леса. Именно по этой причине развитую во всём мире «охоту на лис» Международный олимпийский комитет не включает в число олимпийских видов спорта. Видеокамеры по всему лесу не поставишь. Хотя, на самом деле, следить за спортсменами очень интересно.

Работающие чемпионы

– Может, в нашей стране не так много спортсменов, которые способны участвовать в соревнованиях?

– У нас достаточно спортсменов, которые могут реально выполнить поставленные задачи, однако далеко не у всех есть возможность принимать участие в соревнованиях международного уровня. Но хотя бы небольшим составом на Чемпионаты мира и Европы мы выезжаем ежегодно.

– Недавно вы вернулись из Болгарии с Чемпионата мира. Как выступили наши спортсмены?

– В Болгарии очень сильная Федерация радиоспорта, и эта страна часто становится площадкой спортивных мероприятий. В последнем чемпионате приняли участие команды из 23 стран. Мы участвовали не во всех категориях. Наши юноши (возраста 19 лет) заняли 6 и 7 командные места. В женской категории (21 год) мы заняли 7 место, мужской (40 лет) – 8 место. Женщины в категории 45 лет – Юлия Федорина и Маргарита Ковалёва – завоевали бронзовые медали. В целом неплохой результат. Тем более что это не профессиональные спортсмены, у каждого есть своя профессия и работа.

У каждого свои игрушки

– Как вы попали в этот вид спорта?

– Мои родители были военными, и что такое связь и азбука Морзе я знала с детства. У каждого были свои игрушки. Занималась спортом, была кандидатом в мастера спорта по волейболу. Потом в школу пришёл тренер и пригласил заниматься «охотой на лис». С этого всё и началось.

– Вы до сих пор работаете с детьми. Не устали?

– Есть немного, но тут другое. Приятно работать, когда у детей от азарта горят глаза, когда они проявляют личную инициативу. Таких сейчас немного. Молодёжи проще жить в виртуальном пространстве интернета. С другой стороны, у нас просто нет возможности принимать большое количество ребят.

– Есть ли у «охоты на лис» будущее в Молдове?

– Многое зависит от поддержки государства. Мы понимаем, что больше помощи оказывается олимпийским видам спорта. Наверное, это правильно. Но мы верим в доброе будущее и благодарим за то, что есть. Спорт – маленькая модель жизни, и человек, который занимается любым видом спортивной деятельности, учится ставить перед собой цели и достигать их.