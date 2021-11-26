На ПВНС установят карусель для детей и каток, а у Арки будет Рождественский городок

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Старт зимним праздникам в Кишинёве традиционно будет дан 1 декабря с открытием новогодней ёлки, которое состоится в 17 часов 15 минут. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Ёлку уже устанавливают в сквере перед Кафедральным собором, также здесь будет обустроен Рождественский городок с праздничными декорациями. А на площади Великого национального собрания планируется установить карусель для детей и каток.

Кроме того, будет украшен бульвар Штефана чел Маре, сквер у Кафедрального собора, пешеходная улица и аллея Григоре Виеру. Рождественские огни будут включать постепенно.

– Несомненно, люди устали от пандемии. Никто не может украсть праздничное настроение – ни пандемия, ни правительство. Мы хотим, чтобы в этот период город выглядел красиво, и делаем акцент на украшении Кишинёва. Мы поставили перед собой цель каждый год приобретать декоративные изделия, они остаются на балансе претур и управлений. Считаю неправильным, как это делали до моего мандата, что декорации для зимних праздников брали напрокат и затем возвращали, таким образом каждый год деньги выбрасывали на ветер, – отметил Чебан.

Генпримар добавил, что в каждом секторе определены места, где будут организованы праздничные зоны для жителей и гостей города. К тому же все круги, которые раньше были заполнены рекламными панно, будут украшены различными элементами и декорациями. Это касается и всех аллей, площадей, главных улиц и тротуаров на них.

– Мы призвали всех экономических агентов обустроить территории возле ресторанов, офисов, кафе и различных заведений. В некоторых местах Кишинёва будут организованы рождественские ярмарки с соблюдением дистанции и правил, установленных в этот период. К сожалению, экономических агентов, желающих принять в этом участие, очень мало. Специалисты ищут оптимальную формулу для этой деятельности. Я хочу, чтобы наш город был на уровне других столиц и жители могли им гордиться, – подчеркнул генпримар.

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