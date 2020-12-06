На протесте Санду призвали к объединению с Румынией

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Организованный Майей Санду митинг не обошёлся без призывов к “унире”. Об объединении с соседней страной с импровизированной сцены вещал председатель ПНЕ Октавиан Цыку.

– У нас есть единственный путь – воссоединение с Румынией в Европейском союзе. Нет другого решения. Мы должны дать гражданам европейское и евроатлантическое будущее, – сказал он.

Ранее мы писали о том, что участники акции протеста принесли на мероприятие флаг Румынии.

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