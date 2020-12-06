На протест Санду снова принесли флаг Румынии (ВИДЕО)

На протест Санду снова принесли флаг Румынии (ВИДЕО)

В центре Кишинёва начался протест, организованный избранным президентом Майей Санду и поддержанный Ренато Усатым, Павлом Филипом и Андрианом Канду. На заявленной “мирной” акции граждане развернули плакат с надписью “Требуем голову Додона”. 

А один из участников принес на протест флаг Румынии и флаг Евросоюза. Примечательно, что флаги ЕС установлены и на импровизированной сцене.

Видео: Михаил Амерберг

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