На протест Санду снова принесли флаг Румынии (ВИДЕО)

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В центре Кишинёва начался протест, организованный избранным президентом Майей Санду и поддержанный Ренато Усатым, Павлом Филипом и Андрианом Канду. На заявленной “мирной” акции граждане развернули плакат с надписью “Требуем голову Додона”.

А один из участников принес на протест флаг Румынии и флаг Евросоюза. Примечательно, что флаги ЕС установлены и на импровизированной сцене.

Видео: Михаил Амерберг

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