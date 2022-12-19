На прошлой неделе в ведение НАЦ было передано 200 тысяч леев

На прошлой неделе в ведение НАЦ было передано 200 тысяч леев

На прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества получило в ведение 200 000 леев. 

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 5 операционных анализов, ещё 87 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1190 материалов, выдано 58 справок о неподкупности.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков. Четыре человека были помещены в изолятор НАЦ.

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