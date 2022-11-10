На прошлой неделе в стране выявили три новых случая гриппа

На прошлой неделе в стране выявили три новых случая гриппа

Согласно данным Национального агентства общественного здоровья, с 31 октября по 6 ноября в Молдове было выявлено 3 случая сезонного гриппа.

Все три – 2 случая AH3N2 и случай гриппа типа B – подтвердили в Кишинёве.

НАОЗ напоминает, что в настоящее время в медико-санитарных учреждениях страны проводится процесс иммунизации против гриппа. Рекомендована одновременная вакцинация против сезонного гриппа и SARS-CoV-2.

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