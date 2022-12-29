На прошлой неделе в Молдове выявили более 200 случаев гриппа

0

Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что на прошлой неделе в стране было зарегистрировано 210 случаев сезонного гриппа и 16 569 случаев ОРВИ.

В столице выявили 183 случая гриппа, в Яловенах – 10; в Бельцах – 7; в Единцах и Сороках – по 2 случая; в Каушанах, Оргееве, Резине, Страшенах, Тараклии, Унгенах – по одному случаю. Из общего числа больных сезонным гриппом госпитализирован 131 человек (62,4%), пишет moldpres.md.

С начала октября в Молдове выявили 519 случаев гриппа и 109 023 случая острых респираторных инфекций.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.