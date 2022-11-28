На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 60 случаев COVID-19. Растёт заболеваемость ОРВИ среди детей

На прошлой неделе в столице зарегистрировали более 60 случаев COVID-19. Растёт заболеваемость ОРВИ среди детей

Об этом на заседании глав муниципальных служб сообщил начальник Управления социальной помощи и здравоохранения Борис Гылкэ. 

По его словам, в настоящее время регистрируется небольшое количество случаев заболевания COVID-19, но расслабляться нельзя.

– Граждане должны продолжать быть осторожными. Специалисты рекомендуют вакцинацию первой и второй бустерными дозами, – сказал Борис Гылкэ.

В то же время власти призывают людей из групп риска обращаться к семейному врачу для введения вакцины против гриппа, передаёт moldpres.md.

Кроме того, чиновник сообщил, что на прошлой неделе количество случаев ОРВИ среди детей увеличилось. Также зарегистрировано 10 случаев туберкулёза.

Специалисты призывают граждан обращаться к врачу при первых симптомах болезни, таких как слабость, кашель или повышение температуры.

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