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На прошлой неделе в столице было зарегистрировано более 3700 случаев COVID-19, что почти на 1000 больше, чем неделей ранее. Об этом сегодня заявила на оперативном заседании муниципальных служб заместитель начальника Главного управления медико-социальной помощи Марина Буга.

По ее словам, за этот период в результате осложнений, вызванных COVID-19, скончались 7 человек, передает moldpres.md.

– Доминирующий штамм — омикрон. Наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом в пригородах. Чаще всего взрослые лечатся дома под наблюдением семейного врача. В столичные больницы госпитализированы 358 пациентов, 61 из них в тяжелом состоянии. Большая нагрузка оказывается на медучреждения, куда госпитализируют детей с легкими и средними формами. Сейчас в городских больницах 440 свободных мест. У нас есть все необходимые лекарства и медицинское оборудование, — сказала Марина Буга.

Руководство ведомства уточнило, что большинство инфицированных не привито.

– Мы рекомендуем гражданам поставить все дозы вакцины. Мы также рекомендуем носить защитные маски в местах массового скопления людей и общественном транспорте. В то же время ношение масок обязательно в медучреждениях, — отметила Буга.

По данным управления, 51% кишиневцев привиты от COVID-19. А 25% горожан ревакцинировались.

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