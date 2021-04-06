На прошлой неделе в “скорую” поступило более 15 тысяч вызовов

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С 29 марта по 4 апреля в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 15013 обращений. В медучреждения были доставлены 5891 пациент, в том числе 779 детей.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 4631 случай респираторных заболеваний, в том числе 1683 случая ОРВИ; 2636 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 46 случаев острого коронарного синдрома; 1865 случаев неврологических нарушений, 195 из которых – инсульты.

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