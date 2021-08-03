На прошлой неделе в “скорую” поступило более 14 тысяч вызовов

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С 26 июля по 1 августа в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 549 обращений. В медучреждения были доставлены 5974 пациента, в том числе 1481 ребёнок.



В конце июля значительно возросло количество обращений, связанных с респираторными заболеваниями – их было 2523. С проблемами сердечно-сосудистой системы обратились 2111 человек, с неврологическими нарушениями – 1960 пациентов, а с травмами – 1518.

За отчётный период на дорогах страны произошло 68 ДТП, в результате которых пострадали 87 человек. 69 из них были госпитализированы.

Кроме того, было зарегистрировано 197 обращений, связанных с инфекционными заболеваниями, и 69 обращений, связанных с отравлениями. Врачи оказали первую медицинскую помощь 23 пациентам, которые отравились лекарствами, и 14 пациентам, получившим алкогольное отравление.

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