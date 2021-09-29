На прошлой неделе в “скорую” обратились почти 17 тысяч человек

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С 20 по 26 сентября в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 16870 обращений. В больницы были доставлены 5214 пациентов, в том числе 1284 ребёнка.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 2878 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 49 инфарктов; 1973 случая неврологических нарушений, 210 из которых – инсульты.

За указанный период произошло 54 ДТП, в результате которых пострадали 59 человек, включая 6 детей. 174 человека обратились в неотложку с инфекционными заболеваниями, 43 – с отравлениями.

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