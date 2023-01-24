На прошлой неделе в “скорую” обратились почти 16 тысяч человек

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На прошлой неделе бригады скорой помощи оказали первую медицинскую помощь 15 992 гражданам, в том числе 1 232 детям.

Как сообщили в Национальном центре скорой догоспитальной медицинской помощи, в течение недели за неотложной помощью чаще всего обращались люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 3890 раз, в том числе 57 раз с острым коронарным синдромом; 3291 человек с заболеваниями органов дыхания, в том числе 1892 – с ОРВИ и 2034 больных с неврологической патологией, в том числе 230 – с инсультом.

За этот же период 1037 гражданам с различными травмами оказана первая медицинская помощь на догоспитальном этапе. Врачи оказали помощь 47 пострадавшим, в том числе 8 детям, в 38 ДТП.

В то же время в зарегистрировано 39 обращений по поводу неотложных ситуаций из-за отравлений, в том числе 20 – отравлений лекарствами, передает moldpres.md.

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