На прошлой неделе в “скорую” обратились почти 14 тысяч человек

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Бригады “скорой” оказали на прошлой неделе первую медицинскую помощь 13 883 гражданам, в том числе 2 279 детям. В больницы для обследования и лечения были доставлены 5 684 пациента, в том числе 1 375 несовершеннолетних.

За неделю было зарегистрировано 3 044 случая обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 55 случаев острого коронарного синдрома, 1 857 случаев неврологических патологий, 231 случай нарушения мозгового кровообращения и 1 835 пациентов с заболеваниями органов дыхания.

Врачи скорой помощи оказали помощь 75 пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Госпитализация потребовалась 58 пациентам, включая 11 детей.

За тот же период было зарегистрировано 52 обращения в связи с отравлениями. 13 человек отравились лекарствами, 9 – грибами, 8 – алкоголем. 34 человека, в том числе 14 детей, поступили к врачам с ожогами. У семи пациентов развились острые аллергические реакции вплоть до анафилактического шока на укусы пчёл/ос.

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