На прошлой неделе в “скорую” обратились более 16 тысяч человек

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С 3 по 9 января в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 16 205 обращений. В больницы были доставлены 5647 пациентов, в том числе 1287 детей.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 4107 случаев респираторных заболеваний, в том числе 1643 случая ОРВИ; 3311 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 60 случаев острого коронарного синдрома; 2085 случаев неврологических нарушений, 252 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились более тысячи человек. На дорогах страны произошло 42 ДТП, в результате которых пострадали 64 человека, в том числе 13 несовершеннолетних.

Кроме того, было зарегистрировано 73 обращения в связи с отравлениями, в том числе 25 случаев отравления угарным газом, 23 случая интоксикации лекарствами и 13 – алкоголем. Также врачи “скорой” оказали помощь 35 пациентам с ожогами и двум с обморожением и переохлаждением.

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