На прошлой неделе в “скорую” обратились более 16,5 тысяч человек

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C 4 по 10 октября в “скорую” поступило 16664 вызова. 5664 из них были связаны с респираторными заболеваниями, 2710 – с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, 1934 – с неврологическими нарушениями, 1192 – с травмами.

У 197 пациентов был инсульт, а у 41 – инфаркт. 1785 обратившимся был поставлен диагноз “грипп”.

В указанный период в стране произошло 45 ДТП, в результате которых пострадали 52 человека, включая 6 детей. 41 человек был госпитализирован.

37 вызовов были связаны с отравлениями, в том числе 14 – лекарствами, а 11 – алкоголем. С инфекционными заболеваниями в “скорую” обратились 108 человек.

5877 человек, в том числе 1217 детей были доставлены в больницы.

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