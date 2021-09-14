На прошлой неделе в “скорую” обратились более 15 тысяч человек

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С 6 по 12 сентября в Национальный центр догоспитальной неотложной медицинской помощи поступило 15 595 обращений. В больницы были доставлены 6064 пациента, в том числе 1341 ребёнок.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 3852 случая респираторных заболеваний, в том числе 1265 случаев ОРВИ; 2627 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 57 случаев острого коронарного синдрома; 1835 случаев неврологических нарушений, 195 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились 1316 человек. На дорогах страны произошло 80 ДТП, в результате которых пострадали 112 человек. Из них 87 пациентов, в том числе 18 несовершеннолетних, были госпитализированы.

Кроме того, 222 обращения были связаны с инфекционными заболеваниями, 16 – с ожогами. Также за отчётный период врачи “скорой” оказали помощь 14 пациентам, у которых проявилась аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока.

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