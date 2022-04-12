На прошлой неделе в “скорую” обратились более 14 тысяч человек

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В период с 4 по 10 апреля в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 435 обращений. В медучреждения были доставлены 5 669 пациентов, из которых 1 391 ребёнок.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 3 336 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 56 случаев острого коронарного синдрома; 2 252 случая респираторных заболеваний; 2 071 случай неврологических нарушений, 258 из которых – инсульты.

Кроме того, за отчётный период в “скорую” обратились 1 268 человек с травмами, 46 из которых получили их в результате ДТП. Также на прошлой неделе поступило 50 вызовов в связи с различными видами отравлений. Так, 18 человек отравились лекарствами, 5– алкоголем, 4 – угарным газом.

Стоит отметить, что за указанный период в “скорую” поступило 440 обращений от украинских беженцев, из них в медучреждения были доставлены 222 человека.

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