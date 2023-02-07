На прошлой неделе в “скорую” обратились более 14 тысяч человек

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С 30 января по 5 февраля бригады неотложки оказали первую медицинскую помощь 14696 гражданам. В больницы были доставлены 5510 пациентов, в том числе 1183 ребёнка.

Врачи оказали помощь в следующих ситуациях: 3753 случая сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 45 случаев острого коронарного синдрома; 2603 случая респираторных заболеваний, в том числе 1397 случаев ОРВИ; 1978 случаев неврологических нарушений, 253 из которых – инсульты.

За указанный период в “скорую” с травмами обратились 1063 человека. На дорогах страны произошло 34 ДТП, в результате которых пострадали 43 человека, в том числе 4 несовершеннолетних. 38 из них были госпитализированы.

Кроме того, было зарегистрировано 74 обращения в связи с инфекционными заболеваниями, а также 46 – с интоксикациями: 21 случай отравления лекарствами, 7 – алкоголем, 4 – угарным газом.

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