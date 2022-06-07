На прошлой неделе в “скорую” обратились более 14 тысяч человек

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В период с 30 мая по 5 июня в Службу догоспитальной скорой медицинской помощи поступило 14 600 обращений. В медучреждения были доставлены 5925 пациентов.

В указанный период врачи оказали первую помощь в следующих ситуациях: 2746 обострений сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 64 случая острого коронарного синдрома; 2042 случая неврологических нарушений, 248 из которых – инсульты; 1947 случаев респираторных заболеваний. Кроме того, за отчётный период в “скорую” обратились 1587 человек с травмами, 195 с инфекционными заболеваниями и 39 с отравлениями.

На прошлой неделе помощь врачей “скорой” понадобилась для 2717 детей. Из них был госпитализирован 1481. На дорогах страны произошло 63 ДТП, в результате которых пострадали 73 человека. 57 пациентов, в том числе 12 детей, были доставлены в больницу.

Кроме того, 7 человек обратились в “скорую” после укусов пчел.

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