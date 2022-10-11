На прошлой неделе в “скорую” обратились более 13 тысяч человек

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С 3 по 9 октября бригады “скорой” оказали первую медицинскую помощь 13456 гражданам. В больницы для обследования и лечения были доставлены 5439 пациентов, в том числе 1219 несовершеннолетних.

За неделю было зарегистрировано 3012 случаев обострения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе 44 случая острого коронарного синдрома, 1882 случая неврологических патологий, в том числе 226 инсультов и 1754 случая заболеваний органов дыхания. Кроме того, в “скорую” обратились 1317 пациентов с травмами и 172 пациента с инфекционными заболеваниями.

За тот же период было зарегистрировано 54 обращения в связи с интоксикациями. 19 человек отравились лекарствами, 13 – грибами, 5 – угарным газом.

Врачи “скорой” также оказали помощь 71 пострадавшему в дорожно-транспортных происшествиях. Госпитализация потребовалась 59 пациентам, в том числе 11 детям.

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