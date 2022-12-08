На прошлой неделе в Молдове выявили 44 случая гриппа

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Национальное агентство общественного здоровья сообщило, что на прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 44 случая сезонного гриппа.

По данным ведомства, 18 случаев выявили в Кишинёве, в Бельцах — 6, в Фалештах — 7, в Бричанах — 5, в Единцах — 3, в Сынжерей — 2 и по одному случаю в Глодянах, Окнице и Оргееве.

Всего с 3 октября по 4 декабря зарегистрировано 75 случаев гриппа, 62 953 случая ОРЗ и 3 279 случаев ОРВИ, передаёт moldpres.md.

В настоящее время в стране продолжается процесс иммунизации против сезонного гриппа. Из общего количества имеющихся доз было использовано 70,9%. Вакцину вводят в первую очередь лицам из групп риска, лицам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом, беременным и др. Для бесплатной вакцинации граждане могут обратиться к своему семейному врачу. Вакцину против гриппа можно вводить одновременно с вакциной против коронавируса.

Также рекомендуется использовать защитные маски, соблюдать физическую дистанцию, гигиену и дезинфекцию рук, прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками при кашле и чихании, обращаться к врачу при появлении первых симптомов заболевания.

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