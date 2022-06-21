На прошлой неделе в Молдове зарегистрировали более полусотни случаев отравлений

На прошлой неделе в Молдове зарегистрировали более полусотни случаев отравлений

С 13 по 19 июня в Службу догоспитальной скорой помощи поступило 14 270 вызовов. 5702 пациента, включая 1395 детей, были госпитализированы.

Врачи “скорой” оказали помощь 56 пациентам с отравлениями, включая 21 – лекарствами. Кроме того, на прошлой неделе помощь врачей понадобилась 100 пациентам, которые пострадали в результате воздействия физических, химических и биологических факторов. Из них 35 получили ожоги, 8 человек были госпитализированы с аллергическими реакциями, а 5 – с солнечными и тепловыми ударами.

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