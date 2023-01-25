На прошлой неделе в Молдове выявили более 150 случаев гриппа

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 152 случая сезонного гриппа и 12 190 случаев острых респираторных инфекций.

По данным ведомства, больше всего случаев (104) было выявлено в Кишинёве. Далее следуют Тараклия (15), Калараш (8), Бельцы (7). Летальных исходов от вызванных гриппом осложнений не было, пишет moldpres.md.

За тот же период в лабораториях НАОЗ было исследовано 89 проб, из которых 33 оказались положительными (6 – A(H3N2), 15 – A( H1N1), 11 — типа В и 1 случай коинфекции между вирусами гриппа типа В + SARS CoV-2). При этом 6 проб оказались положительными на наличие негриппозных вирусов.

С начала октября в Молдове было зарегистрировано 1 274 случая гриппа и 160 150 случаев ОРЗ.

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