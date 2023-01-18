На прошлой неделе в Молдове выявили 190 случаев сезонного гриппа. Три человека скончались от осложнений

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В период с 9 по 15 января в Молдове выявили 190 новых случаев гриппа. Три человека скончались от вызванных этим вирусом осложнений.

Больше всего – 141 случай гриппа – выявлено в Кишинёве. В Бельцах гриппом заболели 9 человек, в Тараклии 8, в Комрате – 6, в Ниспоренах и Страшенах – по 5 случаев, в Резине – 4, в Яловенах – 2, в Кагуле, Каушанах, Калараше, Единцах, Рышканах, Сороках, Флорештах – по случаю.

Кроме того, за указанный период было зарегистрировано 11 934 случая ОРВИ, что на 5,1% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Из взятых на исследование образцов в 13 случаях был выявлен грипп типа A(H3N2), в 27 случаях – A(H1N1), в 6 случаях – типа B и один случай сочетания вируса гриппа типа A(H1N1) и SARS CoV-2 (“флурона”).

От осложнений скончались три человека: 44-летняя жительница Приднестровья, 54-летний житель Рышкан и 52-летний житель Кишинёва. У последнего была выявлена “флурона” – сочетание вируса гриппа A(H1N1) и SARS CoV-2.

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