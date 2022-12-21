На прошлой неделе в Молдове выявили 131 новый случай гриппа. Один человек заболел A(H1N1) и коронавирусом одновременно

На прошлой неделе в Молдове выявили 131 новый случай гриппа. Один человек заболел A(H1N1) и коронавирусом одновременно

 На прошлой неделе в Молдове выявили 131 новый случай гриппа и 16300 случаев ОРВИ. 

Больше всего – 105 случаев гриппа – было выявлено в Кишинёве. В Бельцах гриппом заболели 10 человек, в Единцах 3, в Бричанах, Оргееве и Сороках – по 2, в Каушанах, Яловенах, Леова, Ниспоренах, Резине, Сынжерей, Тараклии – по одному.

Из взятых на исследование образцов в одном случае был выявлен грипп типа A, в 27 — A(H3N2), в 9 — A(H1N1), в одном — типа B. Ещё в одном случае речь шла о сочетании A(H1N1) и SARS CoV-2, передаёт moldpres.md.

С начала октября в Молдове было выявлено 309 случаев гриппа и 92454 случая ОРВИ.

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