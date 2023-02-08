На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 65 случаев гриппа

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Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ) сообщило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 65 случаев сезонного гриппа и 10 074 случаев острых респираторных инфекций.

По данным ведомства, больше всего случаев (142) было выявлено в Кишинёве. Далее следуют: Тараклия – 4 случая, Кагул и Яловены – по три случая, Бельцы, Хынчешты, Резина и Сорока – по два, Новые Анены, Каушаны, Единцы, Оргеев и Сынжерей – по одному. Летальных исходов от вызванных гриппом осложнений не было, пишет moldpres.md.

За тот же период в лабораториях НАОЗ на наличие вирусов гриппа было исследовано 47 проб, из которых 14 оказались положительными (1 – A(H3N2), 5 – A(H1N1), 7 — типа В и 1 – типа А).

С начала октября в Молдове было зарегистрировано 1442 случая гриппа и 181 276 случаев ОРЗ.

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