На прошлой неделе в Молдове было зарегистрировано 210 случаев сезонного гриппа

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Об этом сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья (НАОЗ).

Больше всего случаев (162) было выявлено в Кишинёве, в Тараклии – 15 случаев, в Яловенах – 8 случаев, в Каушанах, Оргееве, Резине и Комрате – по 4 случая, в Бельцах, – 2, в Бричанах, Кагуле, Калараше, Единцах, Фалештах, Сороках и Унгенах – по одному. На стационарное лечение были направлены 128 пациентов с гриппом.

Напомним, что накануне в Молдове зарегистрировали первую смерть от вызванных гриппом осложнений. Речь идет о 22-летнем молодом человеке. Он не был привит против гриппа.

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