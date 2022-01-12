На прошлой неделе в Кишинёве на десятках улиц проводился ремонт дорог

На прошлой неделе в Кишинёве на десятках улиц проводился ремонт дорог

Управление Exdrupo осуществило работы по устранению аварийных ситуаций на многих улицах во всех секторах столицы.

Согласно информации от генпримара Иона Чебана, на центральных улицах, где курсирует общественный транспорт, ямы, образовавшиеся из-за снега и низких температур, были заасфальтированы холодным асфальтобетоном.

Приоритет устанавливается по результатам проверок, еженедельно проводимых инженерами Exdrupo в каждом секторе. В общей сложности работы были проведены более чем на 40 улицах, на площади 253 м², – рассказал градоначальник.

Большой объём работ был выполнен на следующих улицах: Мунчештское шоссе, Каля Орхеюлуй, Буковиней, В. Лупу, Л. Деляну, А. Пушкина, Н. Костин, А. Дога, Александру чел Бун, М. Драган, Джинта Латинэ.

Работы продолжаются на этой неделе, в том числе и на второстепенных улицах.

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