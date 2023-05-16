На прошлой неделе трое малышей появились на свет вне родильных домов

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С 8 по 14 мая врачи скорой помощи приняли роды вне родильных домов у трёх женщин.

Первый случай произошел 11 мая в Ниспоренском районе. Врачи “скорой” приехали к 32-летней женщине, которая вынашивала пятого ребёнка. К тому времени у неё начались частые схватки. При помощи медиков на свет появилась здоровая девочка весом около 3 кг.

Второй случай был зарегистрирован 12 мая в Дрокиевском районе. Когда врачи “скорой” приехали на вызов, у роженицы были частые схватки большой продолжительности и высокой интенсивности. Через 2 минуты на свет появилась девочка.

Третьи роды вне родильного дома были зарегистрированы в Каушанском районе. У 35-летней женщины была 4-я беременность, а роды начались стремительно в машине скорой помощи. Вскоре на свет появилась девочка весом около 3 кг.

Впоследствии женщины и новорождённые были доставлены в больницы.

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