На прошлой неделе Таможенная служба собрала более 690 млн леев

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С 13 по 19 декабря поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 690 млн леев. Это на 99% больше установленной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали около 93 000 человек. Из них 1400 ввезли товары, стоимость которых превышает необлагаемый налогами лимит (300 евро – наземным транспортом, 430 евро – воздушным транспортом). В связи с этим нарушителями было выплачено свыше 25 млн леев, что составляет 3,6% от общей суммы поступлений за указанный период.

С начала текущего месяца в госбюджет было собрано 1,7 млрд леев, что на 27,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На прошлой неделе было оформлено 13 000 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 11 631 и 7 188 пересечений соответственно.

За отчётный период было выявлено 205 нарушений таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму около 349 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

За неделю сотрудники информационной линии Таможенной службы обработали 616 запросов.

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