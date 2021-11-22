На прошлой неделе Таможенная служба собрала более 625 млн леев

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С 15 по 21 ноября поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 625 млн леев. Это на 14% больше установленной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, с начала текущего месяца в госбюджет было собрано 1,8 млрд леев, что на 33% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. На прошлой неделе было оформлено 12 184 таможенные декларации, поток транспортных единиц составил 52 752. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 12 117 и 10 201 пересечение соответственно.

В отчётный период было выявлено 262 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму около 409 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

За неделю сотрудники информационной линии Таможенной службы обработали 433 запроса.

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