На прошлой неделе Таможенная служба собрала более 580 млн леев

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С 8 по 14 ноября поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 583 млн леев. Это на 6,7% больше установленной нормы.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, за прошедшую неделю было оформлено 12 541 таможенная декларация, поток транспортных единиц составил 51 661. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны”.

В отчётный период было выявлено 253 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму около 155 тысяч леев. Наиболее частые нарушения связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

За неделю сотрудники информационной линии Таможенной службы обработали 512 запросов.

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