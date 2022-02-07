На прошлой неделе сборы Таможенной службы превысили 550 млн леев

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С 31 января по 6 февраля поступления Таможенной службы в госбюджет составили более 555 млн леев. Это на 12,6% больше установленной нормы.

По данным пресс-службы ведомства, на прошлой неделе в Молдову въехали более 62 000 человек. 1 374 физических лица задекларировали различные товары, уплатив сборы в размере 3,6% от общей суммы, собранной за отчётный период.

На прошлой неделе было оформлено 12 250 таможенных деклараций. Самыми загруженными КПП стали “Леушены” и “Скуляны” – 10 918 и 8 179 пересечений соответственно.

За указанный период было выявлено 162 нарушения таможенного законодательства и наложены штрафы на сумму более 234 тысяч леев. Наиболее частые нарушения были связаны с превышением срока пребывания на территории РМ транспортных средств с иностранными номерами.

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