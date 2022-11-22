На прошлой неделе почти 14 тысяч человек обратились за скорой медицинской помощью

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С 14 по 20 ноября в Национальный центр неотложной медицинской помощи поступило 13 809 обращений.

Чаще всего граждане обращались с проблемами сердечно-сосудистой системы (3 125 человек, в том числе 62 пациента с острым коронарным синдромом). На респираторные заболевания пришлось 2 325 случаев, на неврологические состояния – 1 903 случая (в том числе – 240 инсультов).

1 138 обращений касались травм. Помощь врачей понадобилась 82 гражданам (в том числе 15 несовершеннолетним), пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

45 запросов было связано с отравлениями. Из них 19 случаев отравления лекарствами, 7 отравлений алкоголем, 4 – угарным газом, 12 – иные экстренные состояния. 27 пациентов обратились в “скорую” с ожогами, 4 – с переохлаждением, 13 – после укусов животных.

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