На прошлой неделе НАЦ арестовал участок под строительство стоимостью более 240 000 леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал участок под строительство стоимостью более 240 000 леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на участок под строительство на сумму 242 000 леев. Ещё 68 000 леев были переданы в ведение ARBI.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 6 операционных анализов, ещё 90 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1435 материалов, выдано 114 справок о неподкупности.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 54 звонка. Один человек был помещён в изолятор НАЦ.

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