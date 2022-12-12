На прошлой неделе НАЦ арестовал участок под строительство стоимостью более 240 000 леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на участок под строительство на сумму 242 000 леев. Ещё 68 000 леев были переданы в ведение ARBI.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), за указанный период было проведено 6 операционных анализов, ещё 90 находятся на рассмотрении. В канцелярии было зарегистрировано 1435 материалов, выдано 114 справок о неподкупности.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 54 звонка. Один человек был помещён в изолятор НАЦ.

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