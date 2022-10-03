На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество почти на 3 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 2,8 млн леев. Среди конфискованного – жилое помещение, транспортное средство и 11 сельскохозяйственных участков.

По данным пресс-службы НАЦ, за указанный период было проведено 6 операционных анализов и столько же инициировано. В канцелярии было зарегистрировано 1 140 материалов, выданы 82 справки о неподкупности.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступил 41 звонок. На прошлой неделе в изолятор НАЦ были помещены 6 человек.

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