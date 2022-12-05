На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на миллион леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на миллион леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму 1 026 000 леев в рамках шести уголовных дел.

Как сообщили в пресс-службе НАЦ, на прошлой неделе аналитический отдел завершил 5 операционных анализов и начал рассмотрение 3 новых. В канцелярии было зарегистрировано 1 350 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 48 звонков. Кроме того, за указанный период было выдано 155 справок о неподкупности.

В настоящее время в изоляторе НАЦ находятся 2 человека.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md