На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на миллион леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму 1 026 000 леев в рамках шести уголовных дел.

Как сообщили в пресс-службе НАЦ, на прошлой неделе аналитический отдел завершил 5 операционных анализов и начал рассмотрение 3 новых. В канцелярии было зарегистрировано 1 350 материалов.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 48 звонков. Кроме того, за указанный период было выдано 155 справок о неподкупности.

В настоящее время в изоляторе НАЦ находятся 2 человека.

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