На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 9 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 9 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 9 млн леев. 

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на сельскохозяйственные участки и участки под строительство, транспортные средства, жилые и нежилые помещения и здания. Среди изъятых автомобилей –  Volkswagen, Suzuki и Honda, а также 4 трактора на общую стоимость около одного млн леев.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 49 звонков. В настоящее время 3 человека находятся под арестом по делам НАЦ.

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