На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 800 тысяч леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на жилое здание стоимостью 800 000 леев в рамках уголовного дела по злоупотреблению служебным положением.

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, на прошлой неделе аналитический отдел завершил 5 операционных анализов и начал рассмотрение 7 новых. Кроме того, следователи НАЦ изучают 340 уголовных дел.

За указанный период было выдано 152 справки о неподкупности. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 37 звонков.

В настоящее время в изоляторе НАЦ находятся 10 человек.

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