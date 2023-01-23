На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 800 тысяч леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 800 тысяч леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на жилое здание стоимостью 800 000 леев в рамках уголовного дела по злоупотреблению служебным положением.

Как сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра, на прошлой неделе аналитический отдел завершил 5 операционных анализов и начал рассмотрение 7 новых. Кроме того, следователи НАЦ изучают 340 уголовных дел.

За указанный период было выдано 152 справки о неподкупности. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 37 звонков.

В настоящее время в изоляторе НАЦ находятся 10 человек.

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