На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 8 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 8 млн леев

Автомобиль Range Rover 2014 года, стоимость которого составляет около полумиллиона леев, попал в число объектов, арестованных на прошлой неделе Агентством по возврату добытого преступным путём имущества. Всего в указанный период был наложен арест на активы на сумму более 8 млн леев в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного обогащения, пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния. 

По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), под секвестр попали: 8 жилых и нежилых помещений ( на сумму 7 млн леев), автомобиль (500 тыс. леев), три земельных участка (600 тыс. леев). Общая стоимость арестованного имущества составила 8 382 576 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md