На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 8 млн леев

0

Автомобиль Range Rover 2014 года, стоимость которого составляет около полумиллиона леев, попал в число объектов, арестованных на прошлой неделе Агентством по возврату добытого преступным путём имущества. Всего в указанный период был наложен арест на активы на сумму более 8 млн леев в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного обогащения, пассивной коррупции и извлечения выгоды из влияния.



По данным Национального антикоррупционного центра (НАЦ), под секвестр попали: 8 жилых и нежилых помещений ( на сумму 7 млн леев), автомобиль (500 тыс. леев), три земельных участка (600 тыс. леев). Общая стоимость арестованного имущества составила 8 382 576 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.