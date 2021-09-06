На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 4 млн леев

0

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 4 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на жилое здание, банковский счёт, жилое помещение и участок под строительство.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 28 звонков. В настоящее время по делу, которое находится в компетенции НАЦ, арестован один человек.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.