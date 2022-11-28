На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 4 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на 21 актив на сумму более 4 млн леев. Речь идёт в том числе о 3 жилых и 4 нежилых зданиях, 6 сельскохозяйственных и 6 участках под строительство, а также о 2 банковских счетах. Данное имущество было арестовано по двум делам – об отмывании денег и о злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, за указанный период в аналитический отдел поступило 103 операционных анализа. В канцелярии было зарегистрировано 1294 материала.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 34 звонка. Кроме того, за указанный период было выдано 44 справки о неподкупности.

В изоляторе НАЦ находится один человек.

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