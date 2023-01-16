На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 3 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 3 млн леев. Речь идёт об автомобиле Lexus (2017 года выпуска), 2 социальных капиталах, 2 жилых помещениях и сельскохозяйственном участке.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, в настоящее время ведётся работа над 336 уголовными делами. Аналитический отдел завершил 6 операционных анализов и инициировал 2 новых.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступил 41 звонок. Кроме того, за указанный период было выдано 168 справок о неподкупности.

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