На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 26 млн леев

0

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 26 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовных делах, возбуждённых по факту банковского мошенничества.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, банковский счёт, 9 жилых и нежилых помещений, 3 участка под строительство. Общая стоимость изъятого оценивается в 25 984 041 лей.

Стоит отметить, что с начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 3 млрд леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.