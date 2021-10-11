На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 26 млн леев

На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 26 млн леев

Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 26 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовных делах, возбуждённых по факту банковского мошенничества. 

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, арест был наложен на 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, банковский счёт, 9 жилых и нежилых помещений, 3 участка под строительство. Общая стоимость изъятого оценивается в 25 984 041 лей.

Стоит отметить, что с начала текущего года Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму более 3 млрд леев.

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