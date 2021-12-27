На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 2 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 2 млн леев.

Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ), были конфискованы сельскохозяйственный участок и участок под застройку. Кроме того, за указанный период было проведено 6 операционных анализов, а ещё 6 стратегических находятся на рассмотрении.

В канцелярии было зарегистрировано 1 225 материалов, выдано 98 справок о неподкупности. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 68 звонков.

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