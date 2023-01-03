На прошлой неделе НАЦ арестовал имущество на 2 млн леев

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Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества наложило арест на активы на сумму около 2 млн леев. Среди изъятых активов – два жилых и одно нежилое помещение, два сельскохозяйственных участка и один участок под строительство. Также изъят автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 350 000 леев.

Как сообщили в пресс-службе НАЦ, на прошлой неделе аналитический отдел завершил 1 стратегический и 7 операционных анализов и начал рассмотрение 67 новых. На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией за неделю поступило 28 звонков.

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